  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дахновский - о мобилизации: Учусь в колледже на "гидеозию". Потом еще на магистра, наверное, пойду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дахновский - о мобилизации: Учусь в колледже на "гидеозию". Потом еще на магистра, наверное, пойду

Премьер-лига

Есть бронь

Дахновский - о мобилизации: Учусь в колледже на "гидеозию". Потом еще на магистра, наверное, пойду

nkveres.com

Новина українською

25-летний полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский ответил на вопросы относительно мобилизации в ровненском клубе.

- Что сейчас в "Вересе" по бронированию от мобилизации?

- На данный момент мы такие же люди как все. Ничего нет, на данный момент ничего нет. Как будет дальше...

- Как это работает? Клубы Второй, Первой лиг забронированы, а УПЛ не забронированы.

- Не знаю, честно.

- От кого это зависит? От государства, от президента?

- Я в этом вообще не разбираюсь, поэтому я не могу тебе сказать. Я знаю, что я учусь, поэтому...

- Где ты учишься?

- В колледже здесь. Сейчас будет второе образование. Первое - училище, а сейчас - колледж.

- Это сейчас бакалавриат у тебя или что?

- Не знаю.

- Не знаешь на что учишься?

- Нет, я учусь на "гидеозию". Я просто не могу произнести это слово. Я просто не знаю, как это называется.

- Геодезист.

- Ну вот правильно, да.

- Так что это, среднее образование, не среднее? Бакалавриат, наверное?

- Ну наверное.

- А потом на магистра пойдешь?

- А потом еще на магистра, наверное, пойду, если смогу учиться, потому что я не очень люблю учиться.

На счету Дахновского 12 матчей в текущем сезоне (без результативных действий).

По теме
yellow-arrow
Пономарев: Коллективы, которые тренирует Вернидуб, всегда славятся своим характером
yellow-arrow
Карпаты - Левый берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Черноморец потерял ещё одного игрока из-за травмы
Верес (Ровно) Виталий Дахновский мобилизация война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Брутальний футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.11.2024 в 13:29
sticker
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.11.2024 в 13:29
sticker
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости