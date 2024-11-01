Дахновский - о мобилизации: Учусь в колледже на "гидеозию". Потом еще на магистра, наверное, пойду

25-летний полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский ответил на вопросы относительно мобилизации в ровненском клубе.

- Что сейчас в "Вересе" по бронированию от мобилизации?

- На данный момент мы такие же люди как все. Ничего нет, на данный момент ничего нет. Как будет дальше...

- Как это работает? Клубы Второй, Первой лиг забронированы, а УПЛ не забронированы.

- Не знаю, честно.

- От кого это зависит? От государства, от президента?

- Я в этом вообще не разбираюсь, поэтому я не могу тебе сказать. Я знаю, что я учусь, поэтому...

- Где ты учишься?

- В колледже здесь. Сейчас будет второе образование. Первое - училище, а сейчас - колледж.

- Это сейчас бакалавриат у тебя или что?

- Не знаю.

- Не знаешь на что учишься?

- Нет, я учусь на "гидеозию". Я просто не могу произнести это слово. Я просто не знаю, как это называется.

- Геодезист.

- Ну вот правильно, да.

- Так что это, среднее образование, не среднее? Бакалавриат, наверное?

- Ну наверное.

- А потом на магистра пойдешь?

- А потом еще на магистра, наверное, пойду, если смогу учиться, потому что я не очень люблю учиться.