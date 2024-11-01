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Дахновский - о мобилизации: Учусь в колледже на "гидеозию". Потом еще на магистра, наверное, пойду
Есть бронь
nkveres.com
25-летний полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский ответил на вопросы относительно мобилизации в ровненском клубе.
- Что сейчас в "Вересе" по бронированию от мобилизации?
- На данный момент мы такие же люди как все. Ничего нет, на данный момент ничего нет. Как будет дальше...
- Как это работает? Клубы Второй, Первой лиг забронированы, а УПЛ не забронированы.
- Не знаю, честно.
- От кого это зависит? От государства, от президента?
- Я в этом вообще не разбираюсь, поэтому я не могу тебе сказать. Я знаю, что я учусь, поэтому...
- Где ты учишься?
- В колледже здесь. Сейчас будет второе образование. Первое - училище, а сейчас - колледж.
- Это сейчас бакалавриат у тебя или что?
- Не знаю.
- Не знаешь на что учишься?
- Нет, я учусь на "гидеозию". Я просто не могу произнести это слово. Я просто не знаю, как это называется.
- Геодезист.
- Ну вот правильно, да.
- Так что это, среднее образование, не среднее? Бакалавриат, наверное?
- Ну наверное.
- А потом на магистра пойдешь?
- А потом еще на магистра, наверное, пойду, если смогу учиться, потому что я не очень люблю учиться.
На счету Дахновского 12 матчей в текущем сезоне (без результативных действий).
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