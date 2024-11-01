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Пономарев: Коллективы, которые тренирует Вернидуб, всегда славятся своим характером
Наставник "желто-черных" - о предстоящем матче с "Кривбассом"
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями о предстоящем матче 12-го тура УПЛ с "Кривбассом".
"После победы в Кубке Украины у команды позитивный настрой. У нас было 3 сложных матча за короткий период, поэтому ребята не могли полностью восстановиться за это время. В среду у игроков был выходной, а с четверга команда снова приступила к тренировкам и начала подготовку к матчу с "Кривбассом".
У криворожан очень интенсивная команда. Коллективы, которые тренирует Юрий Вернидуб, всегда славятся своим характером - они очень неуступчивы, поэтому нас ждет непростая игра. "Кривбасс" несущественно изменился по сравнению с прошлым сезоном, прежде всего это касается стиля игры. Впрочем, ни одному их сопернику нелегко играть против этой команды", - сказал Пономарев.
Матч "Кривбасс" - "Рух" состоится в понедельник, 4 ноября и начнется в 15:30.
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