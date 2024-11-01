Пономарев: Коллективы, которые тренирует Вернидуб, всегда славятся своим характером

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями о предстоящем матче 12-го тура УПЛ с "Кривбассом".

"После победы в Кубке Украины у команды позитивный настрой. У нас было 3 сложных матча за короткий период, поэтому ребята не могли полностью восстановиться за это время. В среду у игроков был выходной, а с четверга команда снова приступила к тренировкам и начала подготовку к матчу с "Кривбассом".

У криворожан очень интенсивная команда. Коллективы, которые тренирует Юрий Вернидуб, всегда славятся своим характером - они очень неуступчивы, поэтому нас ждет непростая игра. "Кривбасс" несущественно изменился по сравнению с прошлым сезоном, прежде всего это касается стиля игры. Впрочем, ни одному их сопернику нелегко играть против этой команды", - сказал Пономарев.