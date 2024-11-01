"Произошло что-то непонятное". Близниченко раскрыл причину ухода из Вереса

Бывший вингер "Вереса", а ныне игрок запорожского "Металлурга" Андрей Близниченко рассказал, почему покинул ровенский клуб.

"Произошло что-то непонятное. Как-то мне позвонил тренер Олег Шандрук и сказал, что больше на меня не рассчитывает, я даже с ним разговаривать не стал. Сразу позвонил президенту, он подтвердил, но сказал, что хотел бы, чтобы я остался.

Но что я - буду просто сидеть на лавочке, получать деньги, смотреть футбол? Мне не 16 лет, я сидеть уже не могу. Меня приглашали и на сборы с "Вересом", но я не хотел терять время, поэтому разорвал контракт, учитывая, что не нужен тренеру", - рассказал Близниченко в интервью Sport-express.ua.