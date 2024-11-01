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"Произошло что-то непонятное". Близниченко раскрыл причину ухода из Вереса
Главный тренер команды Олег Шандрук не рассчитывал на футболиста
Фото: ФК Верес
Бывший вингер "Вереса", а ныне игрок запорожского "Металлурга" Андрей Близниченко рассказал, почему покинул ровенский клуб.
"Произошло что-то непонятное. Как-то мне позвонил тренер Олег Шандрук и сказал, что больше на меня не рассчитывает, я даже с ним разговаривать не стал. Сразу позвонил президенту, он подтвердил, но сказал, что хотел бы, чтобы я остался.Читайте такжеЭкс-игрок Ингульца: Поворознюк сказал, что, или зарплата в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю
Но что я - буду просто сидеть на лавочке, получать деньги, смотреть футбол? Мне не 16 лет, я сидеть уже не могу. Меня приглашали и на сборы с "Вересом", но я не хотел терять время, поэтому разорвал контракт, учитывая, что не нужен тренеру", - рассказал Близниченко в интервью Sport-express.ua.
Напомним, Близниченко защищал цвета "Вереса" с января 2022 по январь 2024. В футболке ровенчан он отыграл 28 матчей (6 голов и 2 ассиста).
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