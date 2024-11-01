Заря перевела двух игроков в команду U-19: известна причина

Двое легионеров "Зари" больше не тренируются с основным составом луганчан, сообщает ТаТоТаке.

Речь идет об ивуарийце Бенито и сенегальце Алиуне Ндуре. Оба находятся в луганском клубе на правах аренды - из киевского "Динамо" и португальской "Эштрелы" соответственно.

По информации источника, перевод игроков группы атаки в команду U-19 был личным решением главного тренера "Зари" Младена Бартуловича и связан исключительно с игровым состоянием игроков, а не с нарушениями дисциплинарных норм.

Ранее сообщалось, что "Заря" отстранила Дениса Антюха и отправила в U-19 из-за отказа продлевать контракт с луганским клубом.