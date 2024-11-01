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Заря перевела двух игроков в команду U-19: известна причина
Легионеры больше не тренируются с основным составом
Фото: ФК Зоря Луганськ
Двое легионеров "Зари" больше не тренируются с основным составом луганчан, сообщает ТаТоТаке.
Речь идет об ивуарийце Бенито и сенегальце Алиуне Ндуре. Оба находятся в луганском клубе на правах аренды - из киевского "Динамо" и португальской "Эштрелы" соответственно.
По информации источника, перевод игроков группы атаки в команду U-19 был личным решением главного тренера "Зари" Младена Бартуловича и связан исключительно с игровым состоянием игроков, а не с нарушениями дисциплинарных норм.
Ранее сообщалось, что "Заря" отстранила Дениса Антюха и отправила в U-19 из-за отказа продлевать контракт с луганским клубом.
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