Ротань: Уровень УПЛ должен быть другим. Хочется видеть игры уровня Динамо - Шахтер в каждом туре

Наставник "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал неудачные выступления донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" в еврокубках в начале сезона.

"Война, к сожалению, сказалась на всех. Футбол – не исключение. Уровень чемпионата Украины должен быть другим. Сопротивление на футбольном поле должно быть в каждой встрече. Хочется видеть игры уровня "Динамо" – "Шахтер" в каждом туре.

Наши соперники по еврокубкам играют в сильных чемпионатах, где высока конкуренция. Интенсивности у нас не хватает. Уверен, что после окончания войны уровень нашего футбола увеличится", – сказал Ротань.