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Ротань: Уровень УПЛ должен быть другим. Хочется видеть игры уровня Динамо - Шахтер в каждом туре

Премьер-лига

Мнение специалиста

Ротань: Уровень УПЛ должен быть другим. Хочется видеть игры уровня Динамо - Шахтер в каждом туре

Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий

Новина українською

Наставник "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал неудачные выступления донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" в еврокубках в начале сезона.

"Война, к сожалению, сказалась на всех. Футбол – не исключение. Уровень чемпионата Украины должен быть другим. Сопротивление на футбольном поле должно быть в каждой встрече. Хочется видеть игры уровня "Динамо" – "Шахтер" в каждом туре.

Наши соперники по еврокубкам играют в сильных чемпионатах, где высока конкуренция. Интенсивности у нас не хватает. Уверен, что после окончания войны уровень нашего футбола увеличится", – сказал Ротань.

Напомним, "Шахтер" за 3 тура основного этапа Лиги чемпионов набрал всего один балл, на счету "Динамо" за такое же количество матчей в Лиге Европы – 0 очков.

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Руслан Ротань Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Бураков
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