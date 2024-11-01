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Ротань: Уровень УПЛ должен быть другим. Хочется видеть игры уровня Динамо - Шахтер в каждом туре
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Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий
Наставник "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал неудачные выступления донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" в еврокубках в начале сезона.
"Война, к сожалению, сказалась на всех. Футбол – не исключение. Уровень чемпионата Украины должен быть другим. Сопротивление на футбольном поле должно быть в каждой встрече. Хочется видеть игры уровня "Динамо" – "Шахтер" в каждом туре.
Наши соперники по еврокубкам играют в сильных чемпионатах, где высока конкуренция. Интенсивности у нас не хватает. Уверен, что после окончания войны уровень нашего футбола увеличится", – сказал Ротань.
Напомним, "Шахтер" за 3 тура основного этапа Лиги чемпионов набрал всего один балл, на счету "Динамо" за такое же количество матчей в Лиге Европы – 0 очков.
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