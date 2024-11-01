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Авагимян: Игру Атлетико невозможно смотреть. Как говорил Григорчук - взрыв мозга

Премьер-лига
Обновлено

Ответ хавбека на перечень вопросов

Авагимян: Игру Атлетико невозможно смотреть. Как говорил Григорчук - взрыв мозга

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Полузащитник ЛНЗ Артур Авагимян принял участие в блице пресс-службы "Кривбасса" под названием "10 футбольных вопросов".

- Как тебя называют в команде?

- Аваги.

- А по-честному?

- Ара.

- Кто ваш самый принципиальный соперник?

- Нет таких.

- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

- Ла Лигу.

- Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

- Роналду и, наверное, Гвардиола.

- Любимый спортивный бренд?

- Nike.

- Любимая запрещенная еда?

- Макдональдс.

- Что-то конкретное?

- Все.

- На что потратили первые деньги, которые удалось заработать с футбола?

- Это были небольшие деньги - 100 гривен, кажется. На торт. Киевский.

- Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

- Можно говорить? «Б####ь».

- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

- "Манчестер Юнайтед", Роналду.

- За что любишь футбол?

- За какую-то красивую игру, наверное, если смотрю, как играет такой как Роналдиньо или Месси.

- А что раздражает?

- А ненавижу за "рогачей" - это те, кто больше любит обороняться, не умеет и не любит атаковать. Если играет условный "Атлетико" - не могу смотреть это. Как говорил Григорчук - взрыв мозга или что-то такое. Это невозможно смотреть", - сказал Авагимян.

4 сентября ЛНЗ сыграет на выезде против "Зари" в 12-м туре УПЛ.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
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