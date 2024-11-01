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Авагимян: Игру Атлетико невозможно смотреть. Как говорил Григорчук - взрыв мозга
Ответ хавбека на перечень вопросов
Фото: ФК ЛНЗ
Полузащитник ЛНЗ Артур Авагимян принял участие в блице пресс-службы "Кривбасса" под названием "10 футбольных вопросов".
- Как тебя называют в команде?
- Аваги.
- А по-честному?
- Ара.
- Кто ваш самый принципиальный соперник?
- Нет таких.
- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
- Ла Лигу.
- Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
- Роналду и, наверное, Гвардиола.
- Любимый спортивный бренд?
- Nike.
- Любимая запрещенная еда?
- Макдональдс.
- Что-то конкретное?
- Все.
- На что потратили первые деньги, которые удалось заработать с футбола?
- Это были небольшие деньги - 100 гривен, кажется. На торт. Киевский.
- Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
- Можно говорить? «Б####ь».
- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
- "Манчестер Юнайтед", Роналду.
- За что любишь футбол?
- За какую-то красивую игру, наверное, если смотрю, как играет такой как Роналдиньо или Месси.
- А что раздражает?
- А ненавижу за "рогачей" - это те, кто больше любит обороняться, не умеет и не любит атаковать. Если играет условный "Атлетико" - не могу смотреть это. Как говорил Григорчук - взрыв мозга или что-то такое. Это невозможно смотреть", - сказал Авагимян.
4 сентября ЛНЗ сыграет на выезде против "Зари" в 12-м туре УПЛ.
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