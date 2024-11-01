Шахтер - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Встреча между "горняками" и "моряками", между командами из разных эшелонов турнирной таблицы. Хозяином этого поединка выступят подопечные Марино Пушича.

В минувшем туре украинского первенства оба коллектива расписали ничьи: "Шахтер" разошелся миром с киевским "Динамо", а "Черноморец" - не выявил победителя во встрече с львовским "Рухом". Оба матча закончились с идентичным счетом - 1:1.

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Поединок 12-го тура УПЛ сезона 2024/2025 " Шахтер" - "Черноморец" состоится в субботу, 2-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).