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Шахтер - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Шахтер - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Встреча между "горняками" и "моряками", между командами из разных эшелонов турнирной таблицы. Хозяином этого поединка выступят подопечные Марино Пушича.

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В минувшем туре украинского первенства оба коллектива расписали ничьи: "Шахтер" разошелся миром с киевским "Динамо", а "Черноморец" - не выявил победителя во встрече с львовским "Рухом". Оба матча закончились с идентичным счетом - 1:1.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 12-го тура УПЛ сезона 2024/2025 Шахтар"Шахтер" - "Черноморец"Чорноморець состоится в субботу, 2-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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