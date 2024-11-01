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Близниченко: При Рамосе пробиться в основу Днепра молодому игроку было практически нереально
Вингер запорожского "Металлурга" Андрей Близниченко, который ранее выступал за "Днепр", вспомнил о работе с Хуанде Рамосом.
‒ Вы попали в "Днепр" во времена Рамоса. Есть ли что-нибудь, что вы заметили для себя в дубле, что-то необычное может в системе тренировок?
– Не могу сказать, что я много времени провел в дубле, да и особого такого, наверное, ничего не было. Единственное, что тренер дубля Дмитрий Михайленко многое брал от Рамоса, имею в виду структуры тренировок, упражнения, можно сказать, что мы тренировались как первая команда. Вообще, Дмитрий Станиславович хороший тренер, ничего плохого о нем сказать не могу, хотя у нас иногда и были недоразумения, но это, в основном, моя вина.
‒ Насколько при Рамосе было реально молодому футболисту попасть в основную команду?
‒ Практически нереально. Возможно, если только на твоей позиции было несколько травмированных игроков, то очень сомнительно. Я, как и большинство ребят, ездил на собрание вместе с первой командой. Хорошо себя показывал, много убивал. Когда мы уже возвращались, мне Русол говорил, что довольны мной и на меня рассчитывают. Говорил, что если не в первом, то во втором-третьем матче я буду играть, но я даже в заявку не попадал.
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