Близниченко: При Рамосе пробиться в основу Днепра молодому игроку было практически нереально

Вингер запорожского "Металлурга" Андрей Близниченко, который ранее выступал за "Днепр", вспомнил о работе с Хуанде Рамосом.

‒ Вы попали в "Днепр" во времена Рамоса. Есть ли что-нибудь, что вы заметили для себя в дубле, что-то необычное может в системе тренировок?

– Не могу сказать, что я много времени провел в дубле, да и особого такого, наверное, ничего не было. Единственное, что тренер дубля Дмитрий Михайленко многое брал от Рамоса, имею в виду структуры тренировок, упражнения, можно сказать, что мы тренировались как первая команда. Вообще, Дмитрий Станиславович хороший тренер, ничего плохого о нем сказать не могу, хотя у нас иногда и были недоразумения, но это, в основном, моя вина.

‒ Насколько при Рамосе было реально молодому футболисту попасть в основную команду?

‒ Практически нереально. Возможно, если только на твоей позиции было несколько травмированных игроков, то очень сомнительно. Я, как и большинство ребят, ездил на собрание вместе с первой командой. Хорошо себя показывал, много убивал. Когда мы уже возвращались, мне Русол говорил, что довольны мной и на меня рассчитывают. Говорил, что если не в первом, то во втором-третьем матче я буду играть, но я даже в заявку не попадал.