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Назаренко побил рекорд Судакова по интересному показателю в УПЛ
В матче с Колосом хавбек совершил 10 рывков с продвижением мяча
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Хавбек "
По данным Wyscout, левый вингер житомирской команды совершил 10 рывков с продвижением мяча. Предыдущее достижение – 8 рывков за матч – принадлежало хавбеку "Шахтера" Георгию Судакову, которое он установил в матче 2 тура.
Продвижение мяча - это контроль мяча одним игроком с постепенным продвижением к воротам соперника.
Интересно, что в этом сезоне средний показатель у Назаренко составляет 3,08 рывка за матч.
Отметим, что в текущем сезоне УПЛ Назаренко провел 10 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
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