Назаренко побил рекорд Судакова по интересному показателю в УПЛ

Хавбек " Полесья " Александр Назаренко в матче 11-го тура УПЛ против "Колоса" (1:1) побил один из рекордов нынешнего чемпионата.

По данным Wyscout, левый вингер житомирской команды совершил 10 рывков с продвижением мяча. Предыдущее достижение – 8 рывков за матч – принадлежало хавбеку "Шахтера" Георгию Судакову, которое он установил в матче 2 тура.

Продвижение мяча - это контроль мяча одним игроком с постепенным продвижением к воротам соперника.

Интересно, что в этом сезоне средний показатель у Назаренко составляет 3,08 рывка за матч.

Отметим, что в текущем сезоне УПЛ Назаренко провел 10 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.