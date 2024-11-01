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Назаренко побил рекорд Судакова по интересному показателю в УПЛ

Премьер-лига

В матче с Колосом хавбек совершил 10 рывков с продвижением мяча

Назаренко побил рекорд Судакова по интересному показателю в УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Хавбек "Полесья" Александр Назаренко в матче 11-го тура УПЛ против "Колоса" (1:1) побил один из рекордов нынешнего чемпионата.

По данным Wyscout, левый вингер житомирской команды совершил 10 рывков с продвижением мяча. Предыдущее достижение – 8 рывков за матч – принадлежало хавбеку "Шахтера" Георгию Судакову, которое он установил в матче 2 тура.

Продвижение мяча - это контроль мяча одним игроком с постепенным продвижением к воротам соперника.

Интересно, что в этом сезоне средний показатель у Назаренко составляет 3,08 рывка за матч.

Отметим, что в текущем сезоне УПЛ Назаренко провел 10 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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