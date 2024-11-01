Несмотря на победу 7:0, тренер Динамо раскритиковал своих игроков

Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк прокомментировал победный результат матча его команды со сверстниками из "Ингульца" (7:0) в 12 туре чемпионата.

Тренер остался недоволен игрой своих футболистов в первом тайме.

"Сейчас эмоции положительные – большой счет, много голов... При этом есть определенные проблемы, которые было видно, особенно в первом тайме, качество игры нас не очень удовлетворяло. Медленно играли, не успевали перестраиваться, не вскрывали зоны, что было во втором тайме, не реализовывали свои моменты.

Причина - в первую очередь, из-за качества и взаимодействия игроков. Одни играют после травм, другие не получают достаточно игрового времени. Из-за этого не было динамики и взаимодействия, которые мы видели во втором тайме, когда вышли футболисты, обычно играющие в основном составе.

Замены прибавили нам скорости, качества. Особенно в зоне завершения хорошо сыграли, закрывали свои зоны, находились там – и забили свои мячи", – сказал Костюк.