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Несмотря на победу 7:0, тренер Динамо раскритиковал своих игроков
Игорь Костюк недоволен игрой своей команды в первом тайме матча с Ингульцом
fcdynamo.com
Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк прокомментировал победный результат матча его команды со сверстниками из "Ингульца" (7:0) в 12 туре чемпионата.
Тренер остался недоволен игрой своих футболистов в первом тайме.
"Сейчас эмоции положительные – большой счет, много голов... При этом есть определенные проблемы, которые было видно, особенно в первом тайме, качество игры нас не очень удовлетворяло. Медленно играли, не успевали перестраиваться, не вскрывали зоны, что было во втором тайме, не реализовывали свои моменты.
Причина - в первую очередь, из-за качества и взаимодействия игроков. Одни играют после травм, другие не получают достаточно игрового времени. Из-за этого не было динамики и взаимодействия, которые мы видели во втором тайме, когда вышли футболисты, обычно играющие в основном составе.
Замены прибавили нам скорости, качества. Особенно в зоне завершения хорошо сыграли, закрывали свои зоны, находились там – и забили свои мячи", – сказал Костюк.
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