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Динамо попало в топ-10 мировых клубов по работе клубной академии

Премьер-лига
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Киевляне в солидной компании

Динамо попало в топ-10 мировых клубов по работе клубной академии

fcdynamo.com

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Портал CIES Football Observatory опубликовал интересный рейтинг самых продуктивных молодежных академий в мире, воспитанники которых играют на профессиональном уровне в высших дивизионах 49 лиг мира.

В топ-10 рейтинга попала и академия киевского "Динамо". По данным издания, сейчас 74 выпускника "бело-синих" играют на самом высоком уровне, что соответствует десятому месту в таблице о рангах.

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Первая тройка самых продуктивных молодежных академий в мире - школы португальской "Бенфики", аргентинского "Бока Хуниорс" и испанской "Барселоны".

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Источник:
CIES
Опубликовал: Михаил Черныш
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