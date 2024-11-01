Динамо попало в топ-10 мировых клубов по работе клубной академии

Портал CIES Football Observatory опубликовал интересный рейтинг самых продуктивных молодежных академий в мире, воспитанники которых играют на профессиональном уровне в высших дивизионах 49 лиг мира.

В топ-10 рейтинга попала и академия киевского " Динамо ". По данным издания, сейчас 74 выпускника "бело-синих" играют на самом высоком уровне, что соответствует десятому месту в таблице о рангах.

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Первая тройка самых продуктивных молодежных академий в мире - школы португальской "Бенфики", аргентинского "Бока Хуниорс" и испанской "Барселоны".