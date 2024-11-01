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Динамо попало в топ-10 мировых клубов по работе клубной академии
Киевляне в солидной компании
fcdynamo.com
Портал CIES Football Observatory опубликовал интересный рейтинг самых продуктивных молодежных академий в мире, воспитанники которых играют на профессиональном уровне в высших дивизионах 49 лиг мира.
В топ-10 рейтинга попала и академия киевского "
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Первая тройка самых продуктивных молодежных академий в мире - школы португальской "Бенфики", аргентинского "Бока Хуниорс" и испанской "Барселоны".
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