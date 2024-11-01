Саленко - о матче с Марибором: Готов рвать, бегать, носиться, конечно, побеждать

Полузащитник юношеской команды "Динамо" U-19 Роман Саленко прокомментировал победу над "Ингульцом" U-19 (7:0) в 12-м туре юношеского чемпионата Украины и поделился ожиданиями от ответного матча 2-го раунда Юношеской Лиги УЕФА с "Марибором".

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– 1-й тайм был сложным. Была ротация игроков, потому что готовимся к Лиге чемпионов. Но очень хорошо, что сидевшие на замене игроки были тоже готовы выйти, усилить игру. Оно так и получилось. Вышли ребята и за 2-й тайм наклепали, можно сказать столько мячей.

– 1-й гол – твой, с дальней дистанции. Расскажи, как отважился на этот удар?

– Была оборона "автобус". Они сели, я так подумал, что если мы не можем ни подать, ничего поделать, ни разыграть – почему бы и не пробить. Получилось, и пошла игра, можно сказать.

– Много было видно таких моментов, где все игроки "Динамо" дорабатывали, даже в подкатах прыгали, когда мяч выходит. Видно желание было после неудачной серии – две игры не побеждали с "Шахтером" и "Марибором". Насколько хотели выиграть все-таки?

– Конечно, обидно проигрывать что "Шахтеру", что "Марибору". По статистике мы были лучше, чем тот же "Шахтер", я так думаю. То же и с "Марибором". Но все равно, во-первых, сезон большой – поражения, ничьи, но все же мы еще играем и играем, еще играть очень долго.

Эмоции, мне кажется, должны быть всегда, потому что даже сегодня: 0:0 с "Ингульцом" – и не знаешь, что потом. Добавили, можно сказать, даже эмоций еще больше – и забили гол.

– Следующая игра – с "Марибором". Первую игру ты пропускал из-за повреждений. Сейчас вернулся. Насколько чувствуешь себя уже на 100 процентов?

– Мне тоже так кажется, потому что у меня больше эмоций, чем у ребят. Они уже сыграли, а я еще ничего там не видел, можно сказать, первый раз еду. Готов рвать, бегать, носиться, конечно, побеждать. Думаю, что "Марибор" тоже будет до конца идти, потому что у них тоже это последняя игра, и кто выходит.

– Для тебя первый будет европейский опыт именно на клубном уровне. Первую игру не победили – думаю, следил за командой, смотрел, что не удалось реализовать много моментов. Может быть так, что то, что не зашло в 1-й игре, зайдет во 2-й?

– Конечно. И игроки у нас тоже – играл Алекс, сейчас он тоже травмирован, может быть ротация состава, смена тактики. Поэтому да, наверное, согласен