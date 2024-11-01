КДК раздал наказания по итогам матча Динамо - Шахтер

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений по итогам матча 11-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" (1:1).

Так, хавбек " Шахтера " Дмитрий Крыськив после прямой красной карточки за подкат получил дисквалификацию на два матча. В УАФ указали, что игрок сделал "серьезное нарушение правил".

Дмитрий уже пропустил кубковый матч с "Зарей" и пропустит игру чемпионата с "Черноморцем".

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Также КДК оштрафовал "Динамо" на 10 тысяч гривен за нарушение дополнительных мер безопасности при организации матча в условиях войны (превышение допустимого количества зрителей).

Еще на 10 тысяч гривен клуб оштрафован за такое же нарушение в матче юношеских команд, а также еще на 5 тысяч – за появление в игровой зоне посторонних людей.