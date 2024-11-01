КДК УАФ оштрафовал Рух и Левый Берег за нарушения в матчах 10-го тура

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений по итогам матчей 10-го тура УПЛ .

Так, Комитет оштрафовал "Левый Берег" на 10 тысяч гривен за повторную задержку начала матча в поединке с "Зарей".

Также на 10 тысяч гривен оштрафован "Рух" за превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе во время дерби с "Карпатами" и еще на 25 тысяч – за скандирование нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча.