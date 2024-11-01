Белик - о молодых игроках Шахтера: Сейчас они в комфортных условиях и обижаются

Главный тренер " Шахтера " U19 Алексей Белик поделился впечатлениями от встречи с "Черноморцем" U19

- Алексей, для болельщиков игра с большим количеством голов, вероятно, была интересной, а каким был этот поединок для "Шахтера" U19?

- Для болельщиков эта игра, возможно, была интересной, однако не для меня. После нее я сказал ребятам, что такой результат - это, скорее, моя ошибка. Я понимаю, что футболисты молодые: кто-то играет, а кто-то не попадает в состав и начинает обижаться. Стоит понимать, что футбол - это жесткий вид спорта, который требует конкуренции, и только благодаря ей игроки могут совершенствоваться.

Я допустил ошибку - при счете 3:0 можно было не заменять ведущих исполнителей, а сделать точечные замены и спокойно доиграть, доведя счет до разгромного, без пропущенных мячей. В то же время я помню, когда сам был молодым футболистом, и мне хочется предоставлять игрокам шанс, но они расслабляются и думают, что главный тренер рано или поздно даст им возможность сыграть, а не потому, что они завоевали этот шанс в тренировочном процессе или в товарищеских встречах. Сегодня я провел ротацию и предоставил шанс определенным исполнителям как в стартовом составе, так и во время замен. Однако заметно, что некоторые не готовы к той ответственности, которая нужна. Следует понимать, что в следующем году от нас уйдет костяк команды, наступит время младшим игрокам брать на себя ответственность. Сейчас они в комфортных условиях и обижаются на то, что не получают игрового времени, вместо того чтобы быть спортивно злыми и бороться за шанс.

К сожалению, не было видно ни азарта, ни желания, футболисты не должны так действовать на поле. Понятно, что молодежь должна получать игровое время, но я буду учиться на собственных ошибках, и в дальнейшем футболистам необходимо будет бороться за свой шанс. Нужно, чтобы игроки задумались над тем, готовы ли они выступать в "Шахтере" U19, когда рядом нет опытных партнеров. Надеюсь, они подумают над этим. Встреча с "Черноморцем" U19 будет хорошим уроком как для футболистов и тренеров, так и для руководства и селекционеров.

- Казалось, что по итогам первого тайма судьба поединка решена, однако "Черноморец" U19 в начале второй половины свел отставание до минимума и вернул интригу в игру. На ваш взгляд, в чем причина пропущенных мячей?

- Честно говоря, я также думал, что судьба поединка решена еще после первого тайма, и поэтому вместо запланированных замен решил предоставить игровое время тем футболистам, которые расстраивались из-за недостатка игровых минут. Если бы на поле остались Цуканов, Галонский и Огарков, рисунок игры был бы совсем другим, мы не имели бы таких проблем. Сегодняшний поединок показал, что невозможно угодить каждому и нельзя быть "добрым" тренером. Я требовательный наставник, и в дальнейшем будут играть только те, кто этого заслуживает.