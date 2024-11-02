Ингулец в матче с Александрией побил рекорд сезона УПЛ по интересном у показателю

В 11-м туре УПЛ "Александрия" и "Ингулец" в личной встрече (2:1) организовали настоящий фейерверк с длинными передачами.

Гости на 10 пасов перекрыли предыдущий рекорд сезона-2024/25 в УПЛ, который держался с середины августа. А показатель "Александрии" вошел в топ-20 сезонного рейтинга, и это единственный матч этого чемпионата, участника которого вошли в топ-20 по данному показателю.

Средний показатель в УПЛ после 11 туров по длинным передачам на одну команду — 44,4 за 90 минут игрового времени. Лидер по этому показателю ЛНЗ (50,96), в топ-3 входят "Ворскла" (49,41) и "Черноморец" (48,92).

Меньше длинных передач в этом сезоне в УПЛ исполняют футболисты "Шахтера" (35,81), "Динамо" (40,17) и "Левого Берега" (41,58).