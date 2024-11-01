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Шахтер – Черноморец: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Шахтер – Черноморец: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

2 ноября донецкий "Шахтер" во Львове будет принимать одесский "Черноморец".

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Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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