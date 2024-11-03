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Ворскла - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги встретятся "Ворскла" и "Колос". Матч пройдёт в Полтаве, на стадионе "Ворскла им. Бутковского".

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Обе команды являются соседями в турнирной таблице чемпионата. "Ворскла" находится на 12-м месте, "Колос" - на 13-м.

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Поединок "Ворскла" – "Колос" состоится в воскресенье, 3 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13.00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет посмотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию.

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Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка) Где смотреть футбол
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