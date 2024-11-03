Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги встретятся "Ворскла" и "Колос". Матч пройдёт в Полтаве, на стадионе "Ворскла им. Бутковского".
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в
Telegram UA-Football
Обе команды являются соседями в турнирной таблице чемпионата. "Ворскла" находится на 12-м месте, "Колос" - на 13-м.
Поединок "Ворскла" – "Колос" состоится в воскресенье, 3 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13.00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет посмотреть видеоэфир, сайт
Популярное сейчас
- Ла-Лига. Жирона – Леганес 4:3. Удивили всех и даже себя
- АПЛ. Борнмут – Манчестер Сити 2:1. Забарный останавливает Холанда, вишенки заслуженно побеждают
- У Забарного 93% точных пасов против МанСити, у Миколенко были разные задачи. Оценки украинцев за матч
- Шахтер в тройке. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium