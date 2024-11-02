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Защитник Левого Берега успешно прооперирован

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Через две недели после операции Соколову снимут швы, и он сможет начать курс физиопроцедур

Защитник Левого Берега успешно прооперирован

Сайт ФК "Лівий Берег"

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В четверг, 31 октября, защитнику "Левого Берега" Олегу Соколову сделали операцию.

В матче с "Полесьем", который состоялся 19 октября, защитник "Левого Берега" Олег Соколов потерпел разрыв верхней части суставной губы плечевой мышцы. Несмотря на травму, полученную на первых минутах, защитник отыграл в Житомире весь матч.

Поединок тогда завершился со счётом 0:0.

Через две недели после операции Олегу Соколову снимут швы, и он сможет приступить к курсу физиопроцедур.

Соколов будет вынужден носить специальный фиксирующий бандаж в течение месяца, после чего перейдет к занятиям в тренажерном зале с реабилитологом, а впоследствии — на поле.

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Согласно плану реабилитации, полноценно вернуться к тренировкам Соколов сможет в конце декабря.

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Источник:
fclb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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