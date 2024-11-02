Шахтер - Черноморец: вспомните стартовые составы этих команд в финале Кубка Украины 2012/13? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 2 ноября, в 12-м туре УПЛ 2024/25 донецкий "Шахтер" встретится во Львове с одесским "Черноморцем". Более 11 лет назад, в конце весны 2013-го, эти команды в Харькове встречались в финале Кубка Украины. Тогда номинальные хозяева, "горняки", обыграли "моряков" 3:0.

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Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовые составы матча "Шахтер" - "Черноморец". Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.