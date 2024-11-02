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Известна причина, почему Александр Бабич не сможет привлечь к игре против Шахтера восемь игроков

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Известна причина, почему Александр Бабич не сможет привлечь к игре против Шахтера восемь игроков

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Сегодня в рамках 12-го тура чемпионата Украины встретятся "Шахтер" и "Черноморец".

По имеющейся информации, "Черноморец" не сможет привлечь большинство игроков против "Шахтера", поскольку группа футболистов "Шахтера" по условиям арендного соглашения не сможет выйти на поле против клуба, которому они принадлежат.

Таких игроков у "Черноморца" восемь, а именно: Артур Рудько, Лука Лацабидзе, Кирилл Савченко, Даниил Удод, Михаил Хромей, Евгений Янович, Кирилл Сигеев и Иван Петряк.

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Напомним, матч начнется в 18.00.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.11.2024 в 11:51
В одеситів виховали паталогічну динамофобію, тим часом Чорноморець є Орендоморцем шахтарівським, тобто був і є принизливим слугою донецького хана.
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.11.2024 в 11:51
В одеситів виховали паталогічну динамофобію, тим часом Чорноморець є Орендоморцем шахтарівським, тобто був і є принизливим слугою донецького хана.
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Просто Квашин (Харків)
02.11.2024 в 11:26
Знову "Шахрай" собі створив черговий "маріуполь".... без фарма - ніяк !
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