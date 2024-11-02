Известна причина, почему Александр Бабич не сможет привлечь к игре против Шахтера восемь игроков

Сегодня в рамках 12-го тура чемпионата Украины встретятся "Шахтер" и "Черноморец".

По имеющейся информации, "Черноморец" не сможет привлечь большинство игроков против "Шахтера", поскольку группа футболистов "Шахтера" по условиям арендного соглашения не сможет выйти на поле против клуба, которому они принадлежат.

Таких игроков у "Черноморца" восемь, а именно: Артур Рудько, Лука Лацабидзе, Кирилл Савченко, Даниил Удод, Михаил Хромей, Евгений Янович, Кирилл Сигеев и Иван Петряк.

Напомним, матч начнется в 18.00.