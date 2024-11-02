Карпаты - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Серия без побед "Левого берега" в чемпионате Украины достигает уже шести матчей. Учитывая, что "Карпаты" в сезоне 2024/25 проигрывают только командам из верхней части таблицы, "лелекам" взять три очка во Львове будет очень трудно.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур

2 ноября 2024. Львов, "Украина"

"Карпаты" 15:30 "Левый берег"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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