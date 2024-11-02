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Карпаты - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Карпаты – Левый берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
fckarpaty.org.ua
Серия без побед "Левого берега" в чемпионате Украины достигает уже шести матчей. Учитывая, что "Карпаты" в сезоне 2024/25 проигрывают только командам из верхней части таблицы, "лелекам" взять три очка во Львове будет очень трудно.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 12-й тур
2 ноября 2024. Львов, "Украина"
"Карпаты" 15:30 "Левый берег"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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