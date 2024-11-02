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Карпаты - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Карпаты – Левый берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

fckarpaty.org.ua

UA-Футбол
Новина українською

Серия без побед "Левого берега" в чемпионате Украины достигает уже шести матчей. Учитывая, что "Карпаты" в сезоне 2024/25 проигрывают только командам из верхней части таблицы, "лелекам" взять три очка во Львове будет очень трудно.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

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Украинская Премьер-лига, 12-й тур

2 ноября 2024. Львов, "Украина"

"Карпаты" 15:30 "Левый берег"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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