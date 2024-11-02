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Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер – Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

UA-Футбол
Новина українською

Вот и незаметно подкрался последний месяц осени. Нас ожидает встреча команд из разных частей турнирной таблицы. В субботу свой первый поединок в ноябре проведут донецкий "Шахтер" Марино Пушича и одесский "Черноморец" Александра Бабича. Номинальным хозяином в этой паре выступят именно "горняки".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

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Украинская Премьер-лига, 12-й тур

2 ноября 2024. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" 18:00 "Черноморец"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
02.11.2024 в 12:59
будет ничья
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.11.2024 в 12:59
будет ничья
Ответить
0
0

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