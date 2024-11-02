Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Вот и незаметно подкрался последний месяц осени. Нас ожидает встреча команд из разных частей турнирной таблицы. В субботу свой первый поединок в ноябре проведут донецкий "Шахтер" Марино Пушича и одесский "Черноморец" Александра Бабича. Номинальным хозяином в этой паре выступят именно "горняки".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур

2 ноября 2024. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" 18:00 "Черноморец"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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