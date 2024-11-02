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Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер – Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Вот и незаметно подкрался последний месяц осени. Нас ожидает встреча команд из разных частей турнирной таблицы. В субботу свой первый поединок в ноябре проведут донецкий "Шахтер" Марино Пушича и одесский "Черноморец" Александра Бабича. Номинальным хозяином в этой паре выступят именно "горняки".
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 12-й тур
2 ноября 2024. Львов, "Арена Львов"
"Шахтер" 18:00 "Черноморец"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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