Эксперт по арбитражу УАФ - о матче Рух - Черноморец: Арбитр должен был назначить пенальти

В матче 11-го тура УПЛ "Рух" - "Черноморец" произошел эпизод, когда арбитр матча Клим Заброда по ошибке не назначил пенальти в ворота "Руха" на 61-й минуте при счете 1:0 в пользу львовян.

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал этот момент:

"Во время углового удара защитник "Руха" держит нападающего "Черноморца" обеими руками, явно мешая ему прыгнуть и сыграть в мяч головой. И все это без всяких попыток играть в мяч, сосредотачиваясь только на сопернике. Арбитр должен был назначить пенальти и вынести нарушителю желтую карточку. Видеоассистент арбитра Михаил Райда должен был рекомендовать судье просмотр на поле для оценки эпизода.

Добавим, что матч завершился со счётом 1:1. Голы забивали Квасница и Янаков.