  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стартовало голосование за лучшего тренера и игрока УПЛ в октябре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стартовало голосование за лучшего тренера и игрока УПЛ в октябре

Премьер-лига

Голосование продлится до 07.11 (14:00)

Стартовало голосование за лучшего тренера и игрока УПЛ в октябре

Фото: УПЛ

Новина українською

Стартовало голосование за лучшего тренера и игрока УПЛ в октябре.

На звание лучшего тренера октября в УПЛ и лучшего игрока октября в УПЛ претендуют представители семи клубов - "Кривбасса", "Карпат", "Александрии", "Динамо", "Полесье", "Ингульца" и "Шахтера".

На звание лучшего тренера октября претендуют:

  • Юрий Вернидуб ("Кривбасс"),
  • Владислав Лупашко ("Карпаты"),
  • Руслан Ротань ("Александрия"),
  • Александр Шовковский ("Динамо").

За победу в номинации лучший игрок октября будут заочно соревноваться:

  • Безерра ("Александрия"),
  • Александр Назаренко ("Полесье"),
  • Алексей Паламарчук ("Ингулец"),
  • Георгий Судаков ("Шахтер").
По теме
yellow-arrow
Александрия - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.11.2024
yellow-arrow
Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Эксперт по арбитражу УАФ - о матче Рух - Черноморец: Арбитр должен был назначить пенальти
УПЛ выборы УПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости