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Стартовало голосование за лучшего тренера и игрока УПЛ в октябре
Голосование продлится до 07.11 (14:00)
Фото: УПЛ
Стартовало голосование за лучшего тренера и игрока УПЛ в октябре.
На звание лучшего тренера октября в УПЛ и лучшего игрока октября в УПЛ претендуют представители семи клубов - "Кривбасса", "Карпат", "Александрии", "Динамо", "Полесье", "Ингульца" и "Шахтера".
На звание лучшего тренера октября претендуют:
- Юрий Вернидуб ("Кривбасс"),
- Владислав Лупашко ("Карпаты"),
- Руслан Ротань ("Александрия"),
- Александр Шовковский ("Динамо").
За победу в номинации лучший игрок октября будут заочно соревноваться:
- Безерра ("Александрия"),
- Александр Назаренко ("Полесье"),
- Алексей Паламарчук ("Ингулец"),
- Георгий Судаков ("Шахтер").
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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