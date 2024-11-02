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Александрия – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Обновлено

Александрия – Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 3 ноября 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Александрия – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 12-го тура УПЛ "Александрия" на своем стадионе "Ника" будет принимать "Полесье".

И это однозначно будет матч тура, так как сойдутся амбициозные команды, которые занимают второе и третье место в турнирной таблице.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

"Александрия" на ходу и в нынешнем чемпионате еще не проигрывала. "Полесье" также идет без поражений, хотя по игре к команде Ашура и возникают иногда вопросы.

Матч, как пишут букмекеры, фактически на три исхода, абсолютно непредсказуемая битва нас ждет! И так и должно быть! Ну а как оно будет на деле? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок "Александрия" — "Полесье" состоится в воскресенье, 3 ноября на стадионе "Ника" в Александрии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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