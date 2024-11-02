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Александр Денисов: Клуб сейчас организует такое мощное медийное событие для украинских болельщиков

Премьер-лига

Организовали своими силами студию

Александр Денисов: Клуб сейчас организует такое мощное медийное событие для украинских болельщиков

instagram.com/alexander_denysov_

Новина українською

В среду, 30 октября, прошел матч 1/8 финала Кубка Украины между "Полесьем" и "Кривбассом". Трансляция этой игры была проведена за свой счет житомирского клуба. Директор по маркетингу, медиа и спонсорству "Полесье" Александр Денисов рассказал о том, как была организована трансляция матча.

"Президенту была предложена эта идея. В "Полесье" он, в принципе, инициатор всевозможных интересных идей и оригинальных маркетинговых шагов. Всегда говорю, что президент у нас главный маркетолог. Он всегда предлагает что-то интересное. Когда приходишь к нему с интересными идеями, то с вероятностью 99% он их поддержит. Ему понравилась идея, что болельщикам можно будет увидеть обсуждение матча и всех предматчевых расписаний. Поэтому Геннадий Владиславович поддержал, и клуб сейчас организует такое мощное медийное событие для украинских болельщиков на клубном ютуб-канале "Полесье".

Почему именно сейчас - потому, что когда мы говорим о матчах "Полесья" в УПЛ, то наши трансляции проходят на УПЛ ТВ. Там есть студии и разбор игры. Сейчас немного другая история. Трансляция кубка принадлежит именно "Полесью". Мы решили, что протранслируем этот матч для всех болельщиков на нашем клубном канале. Чтобы привлечь максимальную аудиторию, как в мире, так и в Украине, чтобы все посмотрели эту игру."

Добавим, что тогда игра завершилась победой "Полесья" со счётом 2:1.

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Александр Денисов Полесье (Житомир)
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Источник:
polissyafc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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