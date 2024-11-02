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Динамо пригласило детей военных на тренировку первой команды – ВИДЕО

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Они пообщались с футболистами

Динамо пригласило детей военных на тренировку первой команды – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к воскресному матчу против "Ингульца". У подопечных Александра Шовковского в четверг – после кубкового противостояния с “Ворсклой” – один выходной. А в среду они собрались на клубной базе для тренировки.

Конча-Заспу по приглашению клуба посетили необычные гости – дети действующих военнослужащих, которые служат в 153-м батальоне территориальной обороны, а также дети погибших защитников и тех, кто находятся в плену. Всего на динамовской базе собралось 35 детей и родителей.

“Сегодня в гости в “Динамо” пришли родители-военнослужащие со своими детьми, а также жены с детьми защитников, которые не могут присутствовать лично. Наше подразделение воевало на Бахмутском, Лиманском и Покровском направлениях, только месяц назад мы вышли из зоны боевых действий, а сейчас наше подразделение заступило на границу Сумской области, в направлении Суджи.

Мы вышли на руководство ФК "Динамо" с просьбой провести такую ​​совместную акцию. Клуб пригласил нас на тренировку команды, чтобы отвлечь детей и подарить им положительные эмоции. Это замечательное событие – они могут познакомиться с футболом и игроками поближе, побывать в середине "Динамо". Возможно, из них вырастут будущие футболисты. Такое событие для них впервые, потому они очень довольны”, – рассказал заместитель командира 153-го батальона Максим.

Дети наблюдали за тренировками первой команды, а также параллельно бегали с мячами на одном из полей. Также "Динамо" провело экскурсию по базе гостям.

После тренировки футболисты остановились, чтобы уделить внимание детям: раздать автографы, сфотографироваться и пообщаться.

3 ноября "Динамо" сыграет против "Ингульца" в Киеве.

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Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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