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Тренеры представили стартовые составы на матч Карпаты – Левый Берег

Премьер-лига

Первый матч 12 тура УПЛ стартует в 15:30

Тренеры представили стартовые составы на матч Карпаты – Левый Берег

Фото пресслужби ФК "Карпати"

Новина українською

Тренеры "Карпат" Владислав Лупашко и "Левого Берега" Виталий Первак представили составы на очный матч 12-го тура УПЛ.

"Карпаты": Кемкин - Мирошниченко, Бабогло, Жан Педросо, Адамюк - Альварес - Очеретько, Чачуа - Пидлепенец, Игор Невес, Шах.

Замены: Кинарейкин, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Домчак, Занетти, Сакив.

"Левый берег": Механов - Шаповал, Самар, Семенов, Астахов - Банада - Когут, Дедух - Сиднев, Кобзарь, Синица.

Замены: Сташкив, Фастов, Дударенко, Спиваков, Косовский, Галас, Приходько, Когут, Войцеховский, Непейпиев, Сухоручко

В данный момент "Карпаты" занимают 7 место с 15-ю очками в турнирной таблице. "Левый Берег" - на 14-м месте с 7 очками.

Начало матча запланировано на 15:30. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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