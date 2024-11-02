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Тренеры представили стартовые составы на матч Карпаты – Левый Берег
Первый матч 12 тура УПЛ стартует в 15:30
Фото пресслужби ФК "Карпати"
Тренеры "Карпат" Владислав Лупашко и "Левого Берега" Виталий Первак представили составы на очный матч 12-го тура УПЛ.
"Карпаты": Кемкин - Мирошниченко, Бабогло, Жан Педросо, Адамюк - Альварес - Очеретько, Чачуа - Пидлепенец, Игор Невес, Шах.
Замены: Кинарейкин, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Домчак, Занетти, Сакив.
"Левый берег": Механов - Шаповал, Самар, Семенов, Астахов - Банада - Когут, Дедух - Сиднев, Кобзарь, Синица.
Замены: Сташкив, Фастов, Дударенко, Спиваков, Косовский, Галас, Приходько, Когут, Войцеховский, Непейпиев, Сухоручко
В данный момент "Карпаты" занимают 7 место с 15-ю очками в турнирной таблице. "Левый Берег" - на 14-м месте с 7 очками.
Начало матча запланировано на 15:30. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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