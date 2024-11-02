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Известно, кто выйдет из лазарета Руха на игру 12-го тура

Премьер-лига

Еще трое игроков не помогут команде

Известно, кто выйдет из лазарета Руха на игру 12-го тура

fcrukh.com

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В понедельник, 4 ноября, состоится матч "Кривбасс" - "Рух".

В этом матче 12 тура УПЛ такие лидеры львовской команды как Илья Квасница и Богдан Слюбик будут присутствовать в заявке на матч и, возможно, примут участие в игре.

Отметим, что Илья Квасница покинул поле из-за повреждений в матче против "Карпат" в рамках Кубка Украины, однако полузащитник ушел от серьезной травмы и быстро вернулся в состав.

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Однако есть также игроки, которые не смогут помочь "Руху" в этом матче, а именно: Денис Слюсарь, Ростислав Лях и Владислав Семотюк.

Напомним, львовская команда занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, а "Кривбасс" разместился на пятом.

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Рух (Львов) Богдан Слюбик Илья Квасница
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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