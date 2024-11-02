Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, кто выйдет из лазарета Руха на игру 12-го тура
Еще трое игроков не помогут команде
fcrukh.com
В понедельник, 4 ноября, состоится матч "Кривбасс" - "Рух".
В этом матче 12 тура УПЛ такие лидеры львовской команды как Илья Квасница и Богдан Слюбик будут присутствовать в заявке на матч и, возможно, примут участие в игре.
Отметим, что Илья Квасница покинул поле из-за повреждений в матче против "Карпат" в рамках Кубка Украины, однако полузащитник ушел от серьезной травмы и быстро вернулся в состав.
Однако есть также игроки, которые не смогут помочь "Руху" в этом матче, а именно: Денис Слюсарь, Ростислав Лях и Владислав Семотюк.
Напомним, львовская команда занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, а "Кривбасс" разместился на пятом.
Популярное сейчас
- Покинет Мадрид? Перес решил будущее Лунина и уже рассказал о планах украинцу
- Известна причина, почему Александр Бабич не сможет привлечь к игре против Шахтера восемь игроков
- Новый тренер МЮ, обновления по здоровью Довбика и Цыганкова, решения КДК после Классического. Главные новости за 1 ноября
- Стала известна дата перенесенного матча 1-го тура Александрия - Динамо
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО