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Ротань назвал игрока, который по ходу сезона смог себя хорошо зарекомендовать

Премьер-лига

Не только в команде, но и в сборной

Ротань назвал игрока, который по ходу сезона смог себя хорошо зарекомендовать

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань рассказал о том, какой игрок в составе команды удивил его больше всего своим прогрессом:

Многие из ребят меня порадовали. Не секрет, что прогрессировал Иван Калюжный. На него в последнее время выпала большая нагрузка, в том числе и в сборной Украины.

Также специалист назвал игрока, которому нужно давать шансы в составе.

Ващенко – наш молодой игрок, заслуживающий играть больше, и мы постараемся дать ему эту возможность. У нас есть молодые футболисты, которые должны прогрессировать.

Напомним, 26-летний полузащитник Иван Калюжный в этом сезоне отыграл десять матчей, в которых забил один гол.

А 19-летний Ващенко сыграл в двух матчах в УПЛ, без результативных действий.

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Руслан Ротань ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
sportarena
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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