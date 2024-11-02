Ротань назвал игрока, который по ходу сезона смог себя хорошо зарекомендовать

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань рассказал о том, какой игрок в составе команды удивил его больше всего своим прогрессом:

Многие из ребят меня порадовали. Не секрет, что прогрессировал Иван Калюжный. На него в последнее время выпала большая нагрузка, в том числе и в сборной Украины.

Также специалист назвал игрока, которому нужно давать шансы в составе.

Ващенко – наш молодой игрок, заслуживающий играть больше, и мы постараемся дать ему эту возможность. У нас есть молодые футболисты, которые должны прогрессировать.