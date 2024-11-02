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Ротань назвал игрока, который по ходу сезона смог себя хорошо зарекомендовать
Не только в команде, но и в сборной
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань рассказал о том, какой игрок в составе команды удивил его больше всего своим прогрессом:
Многие из ребят меня порадовали. Не секрет, что прогрессировал Иван Калюжный. На него в последнее время выпала большая нагрузка, в том числе и в сборной Украины.
Также специалист назвал игрока, которому нужно давать шансы в составе.
Ващенко – наш молодой игрок, заслуживающий играть больше, и мы постараемся дать ему эту возможность. У нас есть молодые футболисты, которые должны прогрессировать.
Напомним, 26-летний полузащитник Иван Калюжный в этом сезоне отыграл десять матчей, в которых забил один гол.
А 19-летний Ващенко сыграл в двух матчах в УПЛ, без результативных действий.
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