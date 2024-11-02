Динамо - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Битва лидера таблицы и абсолютного аутсайдера, первой и последней команд чемпионата. Речь идет о встрече киевского «Динамо» Александра Шовковского и «Ингульца» Василия Кобина.

Киевляне пока идут без поражений, а представитель поселка Петрово никак не может одержать свою первую победу в этой кампании УПЛ.

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Поединок 12-го тура УПЛ сезона 2024/2025 " Динамо" - "Ингулец" состоится в воскресенье, 3-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также матч будет показан на канале 2+2, который доступен на платформе Megogo.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Динамо - Ингулец Смотреть трансляцию