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Динамо - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
fcdynamo.com
Битва лидера таблицы и абсолютного аутсайдера, первой и последней команд чемпионата. Речь идет о встрече киевского «Динамо» Александра Шовковского и «Ингульца» Василия Кобина.
Киевляне пока идут без поражений, а представитель поселка Петрово никак не может одержать свою первую победу в этой кампании УПЛ.
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Поединок 12-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Динамо" - "Ингулец" состоится в воскресенье, 3-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также матч будет показан на канале 2+2, который доступен на платформе Megogo.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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