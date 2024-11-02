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Шахтёр и Черноморец показали стартовые составы

Премьер-лига

Старт матча - в 18:00

Шахтёр и Черноморец показали стартовые составы

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

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12-й тур УПЛ продолжится матчем "Шахтер - Черноморец". Тренеры команд выложили такой состав:

"Шахтер": Ризнык - Конопля, Грам, Матвиенко, Педро Энрике - Марлон - Бондаренко, Судаков - Зубков, Невертон, Сикан.

Запасные: Твардовский, Франьич, Бондарь, Азаров, Винисиус, Степаненко, Эгиналду, Глущенко, Назарина, Кевин, Педриньо, Траоре.

"Черноморец": Рудько - Кисель, Жаржу, Скиба, Бутко - Билошевский - Янаков, Габелюк, Шпорон, Кайо Гомес - Хобленко

Запасные: Аниагбосо, Вечный, Арсич, Ермаков, Васильев, Пшеничнюк, Калин, Попов.

В данный момент, "Шахтёр" занимает 4 место в УПЛ с 20 очками за 10 матчей. "Черноморец" расположился на 10-м месте, набрав 12 очков за 11 матчей.

Матч "Шахтёр - Черноморец" запланирован на 18:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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