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Шахтёр и Черноморец показали стартовые составы
Старт матча - в 18:00
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
12-й тур УПЛ продолжится матчем "Шахтер - Черноморец". Тренеры команд выложили такой состав:
"Шахтер": Ризнык - Конопля, Грам, Матвиенко, Педро Энрике - Марлон - Бондаренко, Судаков - Зубков, Невертон, Сикан.
Запасные: Твардовский, Франьич, Бондарь, Азаров, Винисиус, Степаненко, Эгиналду, Глущенко, Назарина, Кевин, Педриньо, Траоре.
"Черноморец": Рудько - Кисель, Жаржу, Скиба, Бутко - Билошевский - Янаков, Габелюк, Шпорон, Кайо Гомес - Хобленко
Запасные: Аниагбосо, Вечный, Арсич, Ермаков, Васильев, Пшеничнюк, Калин, Попов.
В данный момент, "Шахтёр" занимает 4 место в УПЛ с 20 очками за 10 матчей. "Черноморец" расположился на 10-м месте, набрав 12 очков за 11 матчей.
Матч "Шахтёр - Черноморец" запланирован на 18:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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