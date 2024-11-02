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Шикарный проход в центре поля. Карпаты открыли счёт на 70-й минуте. Видео гола
Это было красиво
Фото: ФК Карпати
Очеретько в центре поля забрал мяч у игрока "Левого Берега" и обошёл трёх игроков команды соперника.
В центре передал передачу на Устименко, который перехитрил вратаря и отдал передачу на вбежавшего Подлепенца
Полузащитник открыл счёт. Для Подлепенца это второй гол в сезоне.
Видео гола:
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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