УПЛ. Карпаты - Левый берег 3:0. Очеретько выводит львовян в первую пятерку

"Левый берег" снова не победил, и снова не смог отличиться голом, уже в седьмой игре УПЛ подряд. "Карпатам" было тяжеловато в первом тайме, хотя удары у хозяев были. Все изменилось после фантастического действия Очеретько. Арендованный у "Шахтера" хавбек по сути создал первый гол, а через четыре минуты убил интригу, реализовав пенальти. Точку в матче красивым ударом поставил тот же Очеретько.

В итоге "Карпаты" выполнили 24 удара против шести у "Левого берега", из них в створ – десять у львовской команды и два у гостей. Тот случай, когда статистика красноречиво свидетельствует о том, какая команда больше доминировала, создавала моменты, и в конце концов знала, что ей надо делать, чтобы победить.

Механиву надо было уже вступать в игру на седьмой минуте, когда Невес пробивал с близкого расстояния. Свой шанс в первой половине игры имел и Очеретько, который пробил рядом со стойкой, и Шах – все для него сделал Пидлепенец, однако 19-летний вингер не попал в ворота.

"Карпаты" пытались двигаться, и искать свободное пространство на половине поля "Левого берега". Через раз это удавалось, например после перерыва Шах снова получил передачу от Пидлепенца, и пробивал по воротам, но на этот раз спас Механив.

Возможно план "Левого берега" выстоять и отбиться сработал бы. Оставалось двадцать минут, и гости не сыпались, а наоборот – более-менее держались.

Однако помогла своевременная замена Лупашко и дриблинг Очеретько. Тренер "Карпат" выпустил на поле Устименко, который буквально через две-три минуты отдал ассист на Пидлепенца. Конечно, сам Устименко не получил бы этот пас, если бы Очеретько перед этим эффектно на дриблинге не прошел бы трех соперников.

Забив первый, "Карпаты" сразу добавили и второй. Подлепенец попал мячом в руку Шаповалу, Романюк указала сразу на точку, и ее решение поддержал VAR.

В игре уже все было понятно, однако Очеретько не хотел покидать поле без дубля. В конце концов 21-летний хавбек забил в конце встречи еще раз, точно пробив с 20 метров – 3:0.

Украинская Премьер-лига 2024/25, двенадцатый тур. Львов, "Украина"

"Карпаты" – "Левый берег" 3:0

Голы: Подлепенец 71, Очеретько 75 (пен.), Очеретько 90

"Карпаты": Кемкин – Мирошниченко, Бабогло, Жан Педросо, Адамюк – Альварес – Очеретько (Кузык 90+2), Чачуа (Тлумак 90+2) – Пидлепенец (Стенио 86), Игорь Невес (Костенко 86), Шах (Устименко 69)

"Левый Берег": Механов – Шаповал, Самар, Семенов, Астахов – Банада (Войцеховский 79) – Микола Когут (Игорь Когут 62), Дедух – Сидней (Приходько 79), Кобзарь (Сухоручко 46), Синица (Галас 62)

Предупреждения: Шаповал 20, Дедух 30