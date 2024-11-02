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Карпаты быстро удвоили счет. Видео гола
Право на пенальти получили хозяева спустя 2 минуты
Фото: ФК Карпати/Автор - невідомий
"Карпаты" удвоили преимущество в матче с "Левым берегом".
Пидлипинец прошел по флангу и пытался сделать передачу во вратарскую зону. Мяч попал в руку Шаповалову. Анастасия Романчук назначила пенальти.
Очеретько реализовал 11-метровый удар. Карпаты забили второй мяч.
Для Очеретько - второй мяч в лиге.
Видео гола:
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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