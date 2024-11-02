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Очеретько сегодня в огне! Дубль в ворота Левого Берега в конце матча
Сегодня его день
fckarpaty.org.ua
"Карпаты" забили три безответных мяча в ворота "Левого берега".
Бабогло в центре поля сделал длинную передачу на Устименко. Нападающий хозяев пробил, но вратарь сделал сейв.
Мяч попал к Очеретько, который быстрым и длинным ударом положил мяч в ворота.
Видео гола:
На этом матч закончился.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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