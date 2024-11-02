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Очеретько сегодня в огне! Дубль в ворота Левого Берега в конце матча

Премьер-лига
Обновлено

Сегодня его день

Очеретько сегодня в огне! Дубль в ворота Левого Берега в конце матча

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Карпаты" забили три безответных мяча в ворота "Левого берега".

Бабогло в центре поля сделал длинную передачу на Устименко. Нападающий хозяев пробил, но вратарь сделал сейв.

Мяч попал к Очеретько, который быстрым и длинным ударом положил мяч в ворота.

Видео гола:

На этом матч закончился.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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