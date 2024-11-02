Владислав Лупашко: Считаю, что мы стали сильнее

Тренер "Карпат" Владислав Лупашко рассказал УПЛ ТВ свои ощущения от матча.

- Владислав, переадресую вопрос студии. То, что была команда на поле, было заметно, особенно во втором тайме. Ребята бились друг за друга, в принципе и результат дался.

- Сразу вопрос к студии: "Что была игра, в которой мы не выглядели командой?" Во-первых, я соглашусь с этим. В футболе может быть хуже всего, это опускать руки, не хотеть играть. Перед своими болельщиками этого быть не может.

Относительно настроя на игру. Мне кажется, что он всегда высокий. В прошлой игре он не был таким - тяжелый период нам дался и эмоционально мы были немножко опустошены. Я немного переживал за эту игру, потому что могла быть такая же ситуация.

Я считаю, что мы стали сильнее, в плане, что мы стали опытнее и уже более подготовленными к таким ситуациям.

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– После кубка перестройка удалась?

– Да, 100% удалась.

– Ваше решение во втором тайме сыграть в два форварда. Вы довольны этим решением?

– Мы не играли в двух форвардов. Мы поставили игрока на другую позицию. Нашу схему могут уже все знать и она не является переменной. Играли сугубо от заполнения зоны и освобождения зон. Тем более мы играли против команды, которая играла в пять защитников, которая очень мало дает возможностей создавать у своих ворот. Наверное, матч является худшим для соперника, поскольку создавались у их ворот угрозы, потому что мы заставляли игроков обороны "Левого Берега" двигаться.

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– Имеется в виду, что Устименко и Невес одновременно на поле появились и это сразу дало результат.

– Устименко играл сегодня на фланге, он был наделен ролью, чтобы проявить свои лучшие качества. Он, можно сказать, изменил игру сегодня.

– Очеретько теперь штатный пенальтист "Карпат"?

– Будем смотреть, кто в каком состоянии. Сегодня да, было написано до игры, что он бьет пенальти.

Напомним, что "Карпаты" обыграли "Левый Берег" со счётом 3:0.