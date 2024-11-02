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Защитник Мариуполя, который был в российском плену 30 месяцев, нанес первый символический удар в матче Шахтер - Черноморец

Премьер-лига
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Сильный жест от донецкого клуба

Защитник Мариуполя, который был в российском плену 30 месяцев, нанес первый символический удар в матче Шахтер - Черноморец

Фото - ФК Шахтар Донецьк - Facebook

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Полицейский из Донецкой области, защитник Мариуполя Алексей Жаркенов, который пробыл 30 месяцев в российском плену, нанес первый символический удар по мячу в матче "Шахтер" - "Черноморец".

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"Алексей Жаркенов — старший инспектор управления патрульной полиции в Донецкой области. С первых дней полномасштабного вторжения вместе с собратьями-полицейскими, военными и добровольцами мужественно стал на защиту Украины, участвовал в обороне Мариуполя. В марте 2022 года Алексей попал в плен, где провел 30 месяцев, проявляя невероятную силу духа и несокрушимость", — говорится в сообщении донецкого "Шахтера" в соцсетях.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Андрей Журба
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