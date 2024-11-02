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Горняки быстро вышли вперед, но Черноморец мгновенно сравнял
Оранжево-черные недолго вели в счете
Шахтар
Подопечные Пушича в статусе фаворита вполне ожидаемо забили первыми уже на 17-й минуте. Ситуация одесситов в этом поединке усугублилась ещё до середины первого тайма. Александр Зубков оформил преимущество для номинальных хозяев.
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Впрочем, "моряки" не согласились с пессимистическими прогнозами и за считанные минуты восстановили паритет. Точный удар на счету Артема Габелка.
Александр Зубков забил 4-й мяч в текущем первенстве и сейчас проводит 8-й поединок в УПЛ. Для Артема это первое результативное действие в составе "черно-синих" после перехода из "Металлиста 1925".
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