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УПЛ. Шахтер - Черноморец 2:1. Победа не по счету

Премьер-лига
Обновлено

Как таковой борьбы между "горняками" и "моряками" не получилось

УПЛ. Шахтер - Черноморец 2:1. Победа не по счету

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Сколько уже раз мы увидели подобное. "Арена Львов" и контроль мяча от футболистов в оранжевых футболках. Вот и в этом случае в качестве интриги выступал характер и размер доли этого самого владения.

Проще говоря, стоял вопрос, удастся ли "горнякам" конвертировать это статистическое преимущество в голевые моменты, или оно будет достаточно статистическим - как, например, в кубковой игре против "Зари". Стоит отметить, что в начале оно и было таким от "Шахтера". Однако, с течением времени этот аспект развился в явную доминацию хозяев.

УПЛ. Шахтер - Черноморец 2:1. Победа не по счету - изображение 1

В свою очередь "Черноморец", закономерно, большинство игрового времени сидел на своей половине поля. А что еще оставалось..? К тому же имела место старая история с арендами - сразу семь игроков не могли помочь сегодня "морякам".

Коуч же одесситов все прекрасно понимал и настраивал своих подопечных на борьбу. Часто можно было услышать со скамейки запасных "Черноморца" что-то в духе: "Жестче, жестче!".

УПЛ. Шахтер - Черноморец 2:1. Победа не по счету - изображение 2

Комбинационная игра довольно долго не приносила дончанам никаких дивидендов. Тут за дело взялся Марлон, который повторил свой трюк из поединка с луганчанами. Бразилец выполнил "конфету" из глубины на ход Зубкову, а тот без проблем обыграл Рудько.

УПЛ. Шахтер - Черноморец 2:1. Победа не по счету - изображение 3

Казалось, что это могло стать приговором для "Черноморца". Однако, ничего подобного не произошло. Буквально через три минуты гости, усилиями Габелко, установили паритет на табло. Не сумел как следует сложиться Ризнык в этом эпизоде.

После этого уже действующий чемпион окончательно нарастил темп и зажал своих визави. "Горняки" атаковали много и очень опасно, не хватало точности в завершающей стадии. То в перекладину попадет Судаков, то Бондаренко замешкается с финальным решением и почему-то вместо удара выберет дополнительный обыгрыш.
Тем не менее, в конце концов, тот же Бондаренко сумел забить второй мяч своей команды - под самый занавес первого тайма.

Во второй половине встречи сценарий не изменился от слова совсем. Подопечные Пушича продолжали плести свою паутину вокруг штрафной площадки одесситов.

УПЛ. Шахтер - Черноморец 2:1. Победа не по счету - изображение 4

Ну а сами одесситы старались действовать плотно и компактно, изредка выбегая в контры. Однако, чем дальше, тем эта концентрация чаще терялась - и начинали появляться разрывы и свободные зоны за спинами гостей.

Обороняться становилось все труднее и труднее. Возникало четкое ощущение, что третий мяч "горняков" - это лишь вопрос времени. Александр Бабич считывал это и вносил коррективы, добавляя свежести. Впрочем, в общем, это картину не меняло. В то же время, не сказать, что "Шахтер" как-то особенно этим пользовался. Возможности возникали с определенной периодичностью, но не очень опасные.

Ближе к концовке основного времени обе команды дали молчаливое согласие на текущий результат. Одесситы уже не могли, а дончанам и не нужно было. В концовке поединка "Шахтер" уже более сваливался на верховые забросы, которые часто не доходили до адресатов.

Закономерная победа "горняков". "Моряки" держались, но на весь матч сил не хватило. Подопечные боснийского наставника могли забивать и больше - откровенно, подводила реализация. "Шахтер", как минимум до матча "Полесья", запрыгивает в тройку лидеров, а "Черноморец" все еще замыкает десятку и рискует упасть ниже.

УПЛ. Шахтер - Черноморец 2:1. Победа не по счету - изображение 5

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

12-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 2-е ноября

Львов, "Арена Львов"

Шахтар "Шахтер" - "Черноморец" Чорноморець 2:1

Голы: Зубков 17, Бондаренко 45+2 - Габелок 20

"Шахтер": Ризнык - Конопля, Грам, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Бондаренко (Педриньо да Силва 69), Марлон (Степаненко 56), Судаков - Зубков, Сикан (Эгиналду 69), Невертон.

Запасные: Твардовский, Траоре, Франьич, Бондарь, Степаненко, Эгиналду, Азаров, Винисиус, Глущенко, Назарина, Кевин, Педриньо да Силва.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Черноморец": Рудько - Бутко, Жаржу, Скиба, Кисель - Белошевский - Кайо (Пшеничнюк 68), Шпорн (Васильев 77), Габелок (Ермаков 67), Янаков (Калин 85) - Хобленко (Попов 68).

Запасные: Аниагбосо, Вечный, Арсич, Ермаков, Васильев, Пшеничнюк, Калин, Попов.

Главный тренер: Александр Бабич.

Арбитр: Дмитрий Панчишин.

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1 голосов
Комментарии
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Геродот (Винница)
02.11.2024 в 20:23
Несмотря на победу Шахтера, игра в его исполнении совершенно не понравилась. Куча мелких поперечных передач, безадресные пасы, возня в штрафной без результата. Причем все это делалось очень медленно - заснуть можно было. Особенно удручала игра Шахтера в атаке. Сикан после травмы не особо напрягался, а Невертон в атаке вообще был бесполезен - не пойму, почему его держали на поле всю игру. Да и вообще за какие качества его взяли в команду. Полный нуль. Замены ничего не изменили, на поле продолжалась та же нудная тягомотина до самого финального свистка. И это при том, что на поле не было 8 игроков основы Черноморца, арендованных у того же Шахтера. По сути, на поле были резервисты Черноморца. Неужели ради такой игры позвали Пушича в Шахтер, ау Ахметов? Надо же своих болельщиков уважать.
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Комментарии 12
Геродот (Винница)
02.11.2024 в 20:23
Несмотря на победу Шахтера, игра в его исполнении совершенно не понравилась. Куча мелких поперечных передач, безадресные пасы, возня в штрафной без результата. Причем все это делалось очень медленно - заснуть можно было. Особенно удручала игра Шахтера в атаке. Сикан после травмы не особо напрягался, а Невертон в атаке вообще был бесполезен - не пойму, почему его держали на поле всю игру. Да и вообще за какие качества его взяли в команду. Полный нуль. Замены ничего не изменили, на поле продолжалась та же нудная тягомотина до самого финального свистка. И это при том, что на поле не было 8 игроков основы Черноморца, арендованных у того же Шахтера. По сути, на поле были резервисты Черноморца. Неужели ради такой игры позвали Пушича в Шахтер, ау Ахметов? Надо же своих болельщиков уважать.
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0
0
tekutiev (донецк,Украина)
02.11.2024 в 20:19
не играли,а мучались.по итогу- бондарь и крыськив пусть и дальше отдыхают.степаненко увы пора на пенсию.
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tolina-ystas (Краматорск)
02.11.2024 в 20:04
Победа не по счёту игра не по душе! Команда потеряла скорость командную.Некоторые игроки вообще непонятно,что всю игру делали не поле. Невертон совершенно бесполезный игрок играл всю игру.Временами игра превращалась в какую то тягомотину.Раньше Шахтёр такой игры себе не позволял !
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Море23 (Одесса)
02.11.2024 в 20:03
Опять в тяжёлых матчах годы забивают Зубков и Бондаренко.а игра полное г .пас назад пас вперёд пас назад.игры нет полный колхоз .тренера в отставку .вратарь пуганый .короче оставить Зубкова а всех разогнать
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alex.belogubko (одесса)
02.11.2024 в 20:01
дурной 2 гол пропустили --отбивать надо не на угловые вот и получили --игры у ЧО нет тупо отбивались пас отдать не могут по воротам вообще не били
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avatar
Американец 2000 (Харьков)
02.11.2024 в 20:00
Первый раз пожалел время что потратил на эту игру (((( Такой бездарной , бездушной игры я от Шахтёра наблюдаю первый раз в жизни (((( Катают мяч туда - сюда (((( Плевать на зрителей , на болельщиков ((((((( Марину надо срочно менять ((((
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.11.2024 в 20:03
значит, редко смотришь! такую игру они показывают практически всю осеннюю часть чемпа
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.11.2024 в 19:55
с победой! НО снова миллион неверных решений при развитии атак, снова мельтешение тупого бондаренко, снова топорность зубкова, ...
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Море23 (Одесса)
02.11.2024 в 20:04
Ппц единственные кто тащит Шахтер и на них же критика если бы не они.Шахтер где был бы на 10 месте
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.11.2024 в 20:09
подлива тащит?)))) все его голы - добивания, рикошеты и прочие везения! а там, где он ДОЛЖЕН забивать, он начинает обводить в штрафной, бить по-девичьи. зубков - боец и не более того. особой техникой он не выделяется. просто трудяга
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.11.2024 в 20:11
и всегда помни, что на месте подливы мог бы ЭФФЕКТИВНЕЕ играть кто-то другой, а это дало бы больше уверенности при отборе и остроту при развитии атак, а не так как он: принял, развернулся, отдал назад или устраивает тупую перепасовку в одно касание с ближним вместо резкого обостряющего паса вперёд. подумай об этом
 
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Kondor (Веселе)
02.11.2024 в 20:19
І шо ви тут робите? Чого не тренируєте?
 
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