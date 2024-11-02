УПЛ. Шахтер - Черноморец 2:1. Победа не по счету

Сколько уже раз мы увидели подобное. "Арена Львов" и контроль мяча от футболистов в оранжевых футболках. Вот и в этом случае в качестве интриги выступал характер и размер доли этого самого владения.

Проще говоря, стоял вопрос, удастся ли "горнякам" конвертировать это статистическое преимущество в голевые моменты, или оно будет достаточно статистическим - как, например, в кубковой игре против "Зари". Стоит отметить, что в начале оно и было таким от "Шахтера". Однако, с течением времени этот аспект развился в явную доминацию хозяев.

В свою очередь "Черноморец", закономерно, большинство игрового времени сидел на своей половине поля. А что еще оставалось..? К тому же имела место старая история с арендами - сразу семь игроков не могли помочь сегодня "морякам".

Коуч же одесситов все прекрасно понимал и настраивал своих подопечных на борьбу. Часто можно было услышать со скамейки запасных "Черноморца" что-то в духе: "Жестче, жестче!".

Комбинационная игра довольно долго не приносила дончанам никаких дивидендов. Тут за дело взялся Марлон, который повторил свой трюк из поединка с луганчанами. Бразилец выполнил "конфету" из глубины на ход Зубкову, а тот без проблем обыграл Рудько.

Казалось, что это могло стать приговором для "Черноморца". Однако, ничего подобного не произошло. Буквально через три минуты гости, усилиями Габелко, установили паритет на табло. Не сумел как следует сложиться Ризнык в этом эпизоде.

После этого уже действующий чемпион окончательно нарастил темп и зажал своих визави. "Горняки" атаковали много и очень опасно, не хватало точности в завершающей стадии. То в перекладину попадет Судаков, то Бондаренко замешкается с финальным решением и почему-то вместо удара выберет дополнительный обыгрыш.

Тем не менее, в конце концов, тот же Бондаренко сумел забить второй мяч своей команды - под самый занавес первого тайма.

Во второй половине встречи сценарий не изменился от слова совсем. Подопечные Пушича продолжали плести свою паутину вокруг штрафной площадки одесситов.

Ну а сами одесситы старались действовать плотно и компактно, изредка выбегая в контры. Однако, чем дальше, тем эта концентрация чаще терялась - и начинали появляться разрывы и свободные зоны за спинами гостей.

Обороняться становилось все труднее и труднее. Возникало четкое ощущение, что третий мяч "горняков" - это лишь вопрос времени. Александр Бабич считывал это и вносил коррективы, добавляя свежести. Впрочем, в общем, это картину не меняло. В то же время, не сказать, что "Шахтер" как-то особенно этим пользовался. Возможности возникали с определенной периодичностью, но не очень опасные.

Ближе к концовке основного времени обе команды дали молчаливое согласие на текущий результат. Одесситы уже не могли, а дончанам и не нужно было. В концовке поединка "Шахтер" уже более сваливался на верховые забросы, которые часто не доходили до адресатов.

Закономерная победа "горняков". "Моряки" держались, но на весь матч сил не хватило. Подопечные боснийского наставника могли забивать и больше - откровенно, подводила реализация. "Шахтер", как минимум до матча "Полесья", запрыгивает в тройку лидеров, а "Черноморец" все еще замыкает десятку и рискует упасть ниже.

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

12-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 2-е ноября

Львов, "Арена Львов"

Голы: Зубков 17, Бондаренко 45+2 - Габелок 20

"Шахтер": Ризнык - Конопля, Грам, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Бондаренко (Педриньо да Силва 69), Марлон (Степаненко 56), Судаков - Зубков, Сикан (Эгиналду 69), Невертон.

Запасные: Твардовский, Траоре, Франьич, Бондарь, Степаненко, Эгиналду, Азаров, Винисиус, Глущенко, Назарина, Кевин, Педриньо да Силва.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Черноморец": Рудько - Бутко, Жаржу, Скиба, Кисель - Белошевский - Кайо (Пшеничнюк 68), Шпорн (Васильев 77), Габелок (Ермаков 67), Янаков (Калин 85) - Хобленко (Попов 68).

Запасные: Аниагбосо, Вечный, Арсич, Ермаков, Васильев, Пшеничнюк, Калин, Попов.

Главный тренер: Александр Бабич.

Арбитр: Дмитрий Панчишин.