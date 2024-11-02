Шахтер забил гол в раздевалку. Очередной мяч от Бондаренко

Команды готовились к перерыву, но в одной из последних атак "оранжево-черным" удалось снова оформить преимущество в счете. Точный удар в активе Артема Бондаренко.

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Полузащитник забил 6-й мяч в 11-й встрече текущего первенства. Это уже его восьмое результативное действие в чемпионате. Добавим, что собственный рекорд футболист установил в кампании 2022/23. Тогда Артем набрал 14 баллов по системе гол+пас (9+5).

Он также отличался в предыдущем туре, когда "Шахтер" играл против "Динамо".