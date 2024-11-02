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Горняки уже в топ-3. Шахтер – Черноморец 2:1. Обзор матча и видео голов
Оранжево-черные могли снова потерять очки
Фото - ФК Шахтар Донецьк - Facebook
Донецкий клуб выиграл благодаря точному удару, нанесенному на 2-й компенсированной минуте к первому тайму. "Моряки" пытались сопротивляться и трижды пробили в створ, реализовав один из моментов. Одесситы играли вторым номером (владение 28%), но острые контратаки от "черно-синих" были редким явлением.
Подопечные Пушича поднимаются на 3-ю позицию (23 балла). 10 ноября "горняки" будут играть против "Зари". Коллектив из Южной Пальмиры располагается на 10-й строчке (12 очков). 8-го числа команда Бабича будет принимать "Ворсклу".
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Смотрите обзор матча 12-го тура УПЛ
Львов. Арена Львов
Голы: Зубков, 17, Бондаренко, 45+2 – Габелок, 20
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