"Исказила ход поединка". Судейский эксперт раскритиковал решение Анастасии Романюк в матче Карпаты - Левый берег

12-й тур УПЛ открывался матчем "Карпаты" - "Левый берег", в котором на поле команды вывела арбитр Анастасия Романюк. Хозяева уверенно выиграли со счетом 3:0, и, казалось бы, никаких проблем для арбитров в течение поединка не возникло. Однако второй мяч львовяне забили с пенальти, который вызвал много вопрос не только у игроков гостей, но и у специалистов. Традиционно за комментарием UA-Футбол обратился к эксперту, экс-арбитру ФИФА Сергею Шебеку.

- Однозначно Романюк ошиблась, поставив пенальти в ворота киевлян, - считает Сергей Александрович. - Счет был 1:0, и своим неверным свистком она исказила дальнейший ход поединка. Почему она приняла такое решение? Видимо, с ее позиции ей показалось, что при простреле мяч прямо попал в руку защитника. Если бы это было так, то можно было бы поддержать такое решение. Но мяч сначала попал в корпус обороняющегося, а затем рикошетом отскочил в полусогнутую руку. Расстояние небольшое, рука – в естественном положении. И это не является нарушением правил. А почему на помощь не пришел VAR-арбитр Омельченко? Ведь он видел с других ракурсов и понимал, что это не пенальти, - сказал эксперт.

Сергей Шебек провел аналогию с предыдущим матчем УПЛ, на котором работала Анастасия Романюк.

- А теперь давайте вернемся назад к матчу 9-го тура "Верес" - "Заря". Арбитр в поле – Романюк, VAR-арбитр – Омельченко. В этом поединке Анастасия отменила чистый гол, забитый луганчанами. Позже ее ошибку подтвердил Риццоли, и поставил вопрос: почему Омельченко не вмешался и не пригласил арбитра к монитору? И вот опять эта же парочка. Ошибка Романюк, и стойкое молчание Омельченко. Прошло лишь два тура – и снова ответственность, которая делится на двоих. Можно сюда еще добавить и ассистента арбитра, который со своей позиции видел все четко, но также не стал вмешиваться, чтобы прийти на помощь арбитру. Ведь на игру выходит бригада арбитров, которая в таких моментах должна действовать синхронно, чтобы не было чьих-то ошибок, - резюмировал Сергей Шебек.

Отметим, что "Карпаты" благодаря этой победе поднялись в топ-5 турнирной таблицы УПЛ.