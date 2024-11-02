  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пушич: Полностью доминировали. Пропустили гол по несчастному стечению обстоятельств, Рудько провел хороший поединок
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Полностью доминировали. Пропустили гол по несчастному стечению обстоятельств, Рудько провел хороший поединок

Премьер-лига

Наставник горняков прокомментировал победу

Пушич: Полностью доминировали. Пропустили гол по несчастному стечению обстоятельств, Рудько провел хороший поединок

shakhtar.com

Новина українською

Марино Пушич ответил на вопросы журналиста УПЛ.ТБ во флеш-зоне после матча с "Черноморцем" (2:1).

"Мы провели хороший матч, полностью доминировали, но не всегда можно реализовывать все свои шансы. Мы должны были реализовать больше прекрасных возможностей и игра происходила бы гораздо проще. Пропустили гол по несчастному стечению обстоятельств. Счет 1:1 не был убедителен, но рисунок игры и то, как мы себя проявили – зарекомендовали себя отлично. Самое важное – три очка, показали серьезное отношение и отличный футбол”.

Читайте такжеБурбас: Тренерская позиция в Шахтере - это зона ответственности Срны и только Срны

“Рудько провел хороший поединок, на его счету несколько хороших сейвов. И этот вопрос к нам, нашей реализации, у нас были убийственные моменты, которые нужно было реализовывать. Могу только выдать комплимент Артуру за такой качественный футбол”, – заявил тренер.

10 ноября "горняки" будут играть против "Зари".

По теме
yellow-arrow
Бабич: Играли сегодня, как Шахтер против Арсенала. Пытались хотя бы завоевать ничью
yellow-arrow
"Исказила ход поединка". Судейский эксперт раскритиковал решение Анастасии Романюк в матче Карпаты - Левый берег
yellow-arrow
Александрия – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости