Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пушич: Полностью доминировали. Пропустили гол по несчастному стечению обстоятельств, Рудько провел хороший поединок
Наставник горняков прокомментировал победу
shakhtar.com
Марино Пушич ответил на вопросы журналиста УПЛ.ТБ во флеш-зоне после матча с "Черноморцем" (2:1).
"Мы провели хороший матч, полностью доминировали, но не всегда можно реализовывать все свои шансы. Мы должны были реализовать больше прекрасных возможностей и игра происходила бы гораздо проще. Пропустили гол по несчастному стечению обстоятельств. Счет 1:1 не был убедителен, но рисунок игры и то, как мы себя проявили – зарекомендовали себя отлично. Самое важное – три очка, показали серьезное отношение и отличный футбол”.
“Рудько провел хороший поединок, на его счету несколько хороших сейвов. И этот вопрос к нам, нашей реализации, у нас были убийственные моменты, которые нужно было реализовывать. Могу только выдать комплимент Артуру за такой качественный футбол”, – заявил тренер.
10 ноября "горняки" будут играть против "Зари".
Популярное сейчас
- Шахтер в тройке. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Шахтер - Черноморец 2:1. Победа не по счету
- Покинет Мадрид? Перес решил будущее Лунина и уже рассказал о планах украинцу
- Экс-игрок Ингульца: Поворознюк сказал, что, или зарплата в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО