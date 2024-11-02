Пушич: Полностью доминировали. Пропустили гол по несчастному стечению обстоятельств, Рудько провел хороший поединок

Марино Пушич ответил на вопросы журналиста УПЛ.ТБ во флеш-зоне после матча с "Черноморцем" (2:1).

"Мы провели хороший матч, полностью доминировали, но не всегда можно реализовывать все свои шансы. Мы должны были реализовать больше прекрасных возможностей и игра происходила бы гораздо проще. Пропустили гол по несчастному стечению обстоятельств. Счет 1:1 не был убедителен, но рисунок игры и то, как мы себя проявили – зарекомендовали себя отлично. Самое важное – три очка, показали серьезное отношение и отличный футбол”.