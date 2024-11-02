Бабич: Играли сегодня, как Шахтер против Арсенала. Пытались хотя бы завоевать ничью

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:2).

"Вся команда отработала. Играли сегодня, как "Шахтер" против "Арсенала" – против мяча, многие в защите перестраивались. Были моменты, но такая нервная была игра, до последней минуты пытались хотя бы завоевать ничью. Я благодарен ребятам. После таких матчей мы можем увидеть наши ошибки, над чем работать, моменты, которые еще предстоит отрабатывать в атаке”.