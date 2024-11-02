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Бабич: Играли сегодня, как Шахтер против Арсенала. Пытались хотя бы завоевать ничью

Премьер-лига

Наставник моряков выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ

Бабич: Играли сегодня, как Шахтер против Арсенала. Пытались хотя бы завоевать ничью

Фото: ФК Чорноморець

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Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:2).

"Вся команда отработала. Играли сегодня, как "Шахтер" против "Арсенала" – против мяча, многие в защите перестраивались. Были моменты, но такая нервная была игра, до последней минуты пытались хотя бы завоевать ничью. Я благодарен ребятам. После таких матчей мы можем увидеть наши ошибки, над чем работать, моменты, которые еще предстоит отрабатывать в атаке”.

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“Очень много ошибок в простых ситуациях. Но уровень соперника лучше, здесь бразильцы принимают мяч на нос и спокойно его опускают на землю. Это уровень. Мы могли сыграть за счет дисциплины, правильной организации игры, прежде всего, в перестройке в защите", – подчеркнул Бабич.

"Черноморец" 8 ноября будет принимать "Ворсклу".

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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