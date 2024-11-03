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Первак: Пока терпели, держали игровую дисциплину, все было хорошо. Чтобы чего-то добиться, нужно забивать
Наставник аистов дал краткий комментарий
Фото: ФК Лівий берег
Виталий Первак выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ после игры с "Карпатами" (0:3). Дебютант элитного дивизиона пропустил все три мяча во втором тайме.
"После перерыва ничего не изменилось. Заменили Кобзаря на Сухоручко. Пока терпели, держали игровую дисциплину, все было хорошо. Но только рассыпались и сразу пропустили первый гол, а второй – это пенальти, а третий уже как третий… Чтобы чего-то достичь, надо голы забивать. Впереди ничего не получалось. Держаться за счет одной обороны тяжело. Оборона всегда даст трещину”, – заявил тренер.
"Левый Берег" остается на 14-й позиции (8 очков).
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