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Лупашко: Терялась вера в работу и идеи от посторонних людей. Наш уровень был намного ниже

Премьер-лига
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Наставник львов пообщался с журналистами после разгрома Левого Берега

Лупашко: Терялась вера в работу и идеи от посторонних людей. Наш уровень был намного ниже

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко выступил на послематчевой пресс-конференции.

“До забитого гола мы создавали моменты, было много прикосновений в штрафной соперника, что не свойственно соперникам “Левого Берега”. Помним, что "Шахтер" очень мало создал, "Полесье" вообще удалось сыграть с ними вничью. "Заря" спорно выиграла свой матч. "Левый Берег" очень сильно играет в обороне, пытается контратаковать. Им не нужен мяч, они играют вторым номером и меньше всего в лиге контролируют мяч. Поэтому они являются одной из самых опасных команд в контратаках.

Мы завершили свой путь в Кубке Украины – это плохо. Это ведь важно для болельщиков и фанатов. В первую очередь мы прошли тяжеловатый путь из-за того, как были распределены игровые дни. Однако мы стали более опытными в таких моментах, как должным образом подводить себя под такое расписание матчей”.

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"Часто мы слышали, что нельзя играть первым номером, наши игроки не способны на это, дебютант УПЛ не может себя позиционировать как команда, которая играет первым номером и хочет доминировать с первой до последней минуты. Я чувствовал, что сначала терялась вера в нашу работу и идеи. Не от футболистов или руководства, а от посторонних людей.

Наш уровень был намного ниже. Мы проводили матчи в нашем стиле, с нашими требованиями и видели слабости. Они не были неудачными против "Шахтера" и "Динамо", как многие считали. Мы видели эти моменты, которые нужно улучшить. После матчей ребята были довольны тем, что забивали голы в ворота киевлян и дончан, что заставляли игроков сборной Украины бить мячи по аутам после нашего прессинга. Это вклад в построение команды и того клуба, который мы хотим. Матч против "Александрии", команды, которая еще не проигрывала, мы будем играть смело. Мы должны ехать туда и играть с позиции силы”, – заявил Лупашко.

"Карпаты" одержали третью победу подряд и поднялись на 5-ю позицию (18 очков).

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Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Симченко
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