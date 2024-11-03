Лупашко: Терялась вера в работу и идеи от посторонних людей. Наш уровень был намного ниже

Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко выступил на послематчевой пресс-конференции.

“До забитого гола мы создавали моменты, было много прикосновений в штрафной соперника, что не свойственно соперникам “Левого Берега”. Помним, что "Шахтер" очень мало создал, "Полесье" вообще удалось сыграть с ними вничью. "Заря" спорно выиграла свой матч. "Левый Берег" очень сильно играет в обороне, пытается контратаковать. Им не нужен мяч, они играют вторым номером и меньше всего в лиге контролируют мяч. Поэтому они являются одной из самых опасных команд в контратаках.

Мы завершили свой путь в Кубке Украины – это плохо. Это ведь важно для болельщиков и фанатов. В первую очередь мы прошли тяжеловатый путь из-за того, как были распределены игровые дни. Однако мы стали более опытными в таких моментах, как должным образом подводить себя под такое расписание матчей”.