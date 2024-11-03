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Лупашко: Терялась вера в работу и идеи от посторонних людей. Наш уровень был намного ниже
Наставник львов пообщался с журналистами после разгрома Левого Берега
fckarpaty.org.ua
Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко выступил на послематчевой пресс-конференции.
“До забитого гола мы создавали моменты, было много прикосновений в штрафной соперника, что не свойственно соперникам “Левого Берега”. Помним, что "Шахтер" очень мало создал, "Полесье" вообще удалось сыграть с ними вничью. "Заря" спорно выиграла свой матч. "Левый Берег" очень сильно играет в обороне, пытается контратаковать. Им не нужен мяч, они играют вторым номером и меньше всего в лиге контролируют мяч. Поэтому они являются одной из самых опасных команд в контратаках.
Мы завершили свой путь в Кубке Украины – это плохо. Это ведь важно для болельщиков и фанатов. В первую очередь мы прошли тяжеловатый путь из-за того, как были распределены игровые дни. Однако мы стали более опытными в таких моментах, как должным образом подводить себя под такое расписание матчей”.
"Часто мы слышали, что нельзя играть первым номером, наши игроки не способны на это, дебютант УПЛ не может себя позиционировать как команда, которая играет первым номером и хочет доминировать с первой до последней минуты. Я чувствовал, что сначала терялась вера в нашу работу и идеи. Не от футболистов или руководства, а от посторонних людей.
Наш уровень был намного ниже. Мы проводили матчи в нашем стиле, с нашими требованиями и видели слабости. Они не были неудачными против "Шахтера" и "Динамо", как многие считали. Мы видели эти моменты, которые нужно улучшить. После матчей ребята были довольны тем, что забивали голы в ворота киевлян и дончан, что заставляли игроков сборной Украины бить мячи по аутам после нашего прессинга. Это вклад в построение команды и того клуба, который мы хотим. Матч против "Александрии", команды, которая еще не проигрывала, мы будем играть смело. Мы должны ехать туда и играть с позиции силы”, – заявил Лупашко.
"Карпаты" одержали третью победу подряд и поднялись на 5-ю позицию (18 очков).
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