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Первак: Карпаты наши контратаки сбивали в самом зародыше. У них стало больше мастеровитых футболистов
Комплименты от наставника столичной команды
Фото: ФК Лівий берег
Виталий Первак прокомментировал поражение во Львове.
“Сидеть только в обороне… Рано или поздно можно пропустить и все. Самое главное, что нам ничего не удавалось впереди, были какие-то полумоменты. Это также заслуга "Карпат", которые нам не давали ничего сделать. Наши контратаки сбивали в самом зародыше. Однако все же стоило бежать, стараться. Но это футбол, жизнь продолжается. Сейчас нам нужно доехать до Киева и восстановиться до следующих матчей".
“У “Карпат” стало гораздо больше мастеровитых футболистов. Адамюк, Мирошниченко – это игроки, знающие, как играть в обороне. Так же Денис Устименко в атаке. Поэтому "Карпаты" стали сильнее", – считает тренер "аистов".
"Левый Берег" остается на 14-м месте.
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