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Первак: Карпаты наши контратаки сбивали в самом зародыше. У них стало больше мастеровитых футболистов

Премьер-лига
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Комплименты от наставника столичной команды

Первак: Карпаты наши контратаки сбивали в самом зародыше. У них стало больше мастеровитых футболистов

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Виталий Первак прокомментировал поражение во Львове.

“Сидеть только в обороне… Рано или поздно можно пропустить и все. Самое главное, что нам ничего не удавалось впереди, были какие-то полумоменты. Это также заслуга "Карпат", которые нам не давали ничего сделать. Наши контратаки сбивали в самом зародыше. Однако все же стоило бежать, стараться. Но это футбол, жизнь продолжается. Сейчас нам нужно доехать до Киева и восстановиться до следующих матчей".

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“У “Карпат” стало гораздо больше мастеровитых футболистов. Адамюк, Мирошниченко – это игроки, знающие, как играть в обороне. Так же Денис Устименко в атаке. Поэтому "Карпаты" стали сильнее", – считает тренер "аистов".

"Левый Берег" остается на 14-м месте.

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Симченко
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