Первак: Карпаты наши контратаки сбивали в самом зародыше. У них стало больше мастеровитых футболистов

Виталий Первак прокомментировал поражение во Львове.

“Сидеть только в обороне… Рано или поздно можно пропустить и все. Самое главное, что нам ничего не удавалось впереди, были какие-то полумоменты. Это также заслуга "Карпат", которые нам не давали ничего сделать. Наши контратаки сбивали в самом зародыше. Однако все же стоило бежать, стараться. Но это футбол, жизнь продолжается. Сейчас нам нужно доехать до Киева и восстановиться до следующих матчей".