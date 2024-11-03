Пушич: Возможно, следующую игру проведу без нападающего вообще. Ищу конкретные качества, необходимые в подходящий момент

Марино Пушич рассказал о своем видении работы с основными и запасными игроками.

"Какие футболисты будут играть с "Янг Бойз", я еще окончательно не решил. Горжусь своими футболистами, потому что нелегко войти в ритм, когда ты некоторое время не выходишь на поле, но мы сыграли так, как готовились, так что я не был удивлен. Могу пожаловаться, что должны забивать больше голов, опережать соперника, принимать лучшие решения в последней трети поля. Концентрация была на высоком уровне, и энергия была на высоте. Никогда не думаю на две игры вперед – фокусируюсь только на сегодняшней игре”.

"Возможно, следующую игру я проведу без нападающего вообще – такое может быть. Траоре играл в прошлом матче два дня назад, Сикан был свежим, поэтому он вышел в старте. Вы могли видеть, что ему нужно было войти в соответствующий ритм, потому что он отсутствовал длительное время. Эгиналду обладал свежей энергией. Он также может играть левого и центрального нападающего, так что для него это не новая позиция, потому что мы так делали несколько раз – не только в межсезонье, но и во время официальных матчей. Поэтому есть варианты, я ищу конкретную деталь, конкретные качества игрока, которые необходимы в подходящий момент, чтобы изменить ритм или переиграть соперника. Это причина такого изменения, и я думаю, что он проявил себя неплохо”, – заявил тренер.